قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قصف روسيا واستهداف ميناء تشورنومورسك، أدى إلى تدمير سفينة مدنية كانت راسية هناك.

وأضاف زيلينسكي في بيان اليوم الجمعة، أن استهداف سفينة مدنية يؤكد أن روسيا لا تتعامل بجدية مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يعد دليلًا إضافيًا على تجاهل موسكو لمسارات التهدئة.

وأكد الرئيس الأوكراني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ما تزال مستمرة لبحث خطة سلام محتملة يمكن أن تضع حدًا للحرب.

وفي وقت سابق، نشر زيلينسكي اليوم مقطع فيديو من ضواحي مدينة كوبيانسك، رافضا ادعاءات موسكو بأن القوات الروسية قد استولت على المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقطع الفيديو: "تحدث الروس كثيرا عن الاستيلاء على كوبيانسك، ويمكن أن نرى كيف هي الأمور بالفعل".

وأضاف زيلينسكي : "اليوم، من المهم للغاية تحقيق نتائج على الجبهة حتى تتمكن أوكرانيا من إحراز نتائج على الصعيد الدبلوماسي"، معربا عن شكره لجنود الجيش على جهودهم حتى الآن.