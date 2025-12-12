إعلان

زيلينسكي: استهداف سفينة مدنية دليلًا إضافيًا على تجاهل روسيا لمسارات التهدئة

كتب-عبدالله محمود:

07:19 م 12/12/2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قصف روسيا واستهداف ميناء تشورنومورسك، أدى إلى تدمير سفينة مدنية كانت راسية هناك.

وأضاف زيلينسكي في بيان اليوم الجمعة، أن استهداف سفينة مدنية يؤكد أن روسيا لا تتعامل بجدية مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يعد دليلًا إضافيًا على تجاهل موسكو لمسارات التهدئة.

وأكد الرئيس الأوكراني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ما تزال مستمرة لبحث خطة سلام محتملة يمكن أن تضع حدًا للحرب.

وفي وقت سابق، نشر زيلينسكي اليوم مقطع فيديو من ضواحي مدينة كوبيانسك، رافضا ادعاءات موسكو بأن القوات الروسية قد استولت على المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقطع الفيديو: "تحدث الروس كثيرا عن الاستيلاء على كوبيانسك، ويمكن أن نرى كيف هي الأمور بالفعل".

وأضاف زيلينسكي : "اليوم، من المهم للغاية تحقيق نتائج على الجبهة حتى تتمكن أوكرانيا من إحراز نتائج على الصعيد الدبلوماسي"، معربا عن شكره لجنود الجيش على جهودهم حتى الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني تجاهل روسيا لمسارات التهدئة استهداف ميناء تشورنومورسك استهداف سفينة مدنية أوكرانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة