دعوى قضائية ضد ترامب بسبب مشروع قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

(أ ب)

رفع دعاة الحفاظ على التراث المعماري، اليوم الجمعة، دعوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمطالبة بمراجعة معمارية وموافقة الكونجرس على مشروع بناء قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض.

وتطالب المؤسسة المعمارية الأمريكية، للحفاظ على التراث التاريخي محكمة فيدرالية بإيقاف مشروع ترامب لبناء قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض حتى يخضع تصميم القاعة لمراجعة شاملة، وتُتاح تعليقات الرأي العام حول المشروع، ويحصل على موافقة الكونجرس.