القبض على مزارع قتل جاره وأصاب اثنين آخرين في مشاجرة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على متهم أطلق النار على ثلاثة أشخاص، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين، إثر خلافات على قطعة أرض بقرية الأشراف التابعة لمركز قنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقته مديرية أمن قنا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع ع.س وإصابة كل من ع وش بطلقات نارية في القرية.

وكشف الفحص أن مشاجرة نشبت بين جيران بسبب قطعة أرض، تطورت إلى إطلاق نار، ما أدى إلى سقوط ثلاثة ضحايا بين قتيل ومصاب، وتبين أن المتهم مزارع في الثلاثينيات من عمره يُدعى "ع"، وتم ضبطه والتحفظ على السلاح المستخدم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابسات الحادث.