بيان روسي: إسقاط 66 مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 66 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 41 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و24 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.