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زيلينسكي: تكرار الضربات الروسية يظهر مدى تجاهل بوتين للدبلوماسية

09:44 م الأحد 30 مارس 2025

زيلينسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن قسوة الضربات الروسية وتكرارها يوميا يظهر بوضوح مدى تجاهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدبلوماسية.

وأشار زيلينسكي، إلى أن رد روسيا على المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار دون شروط كان عبر الطائرات المسيرة والقنابل والقصف المدفعي والصواريخ، مؤكدا أن العقوبات ضد روسيا ضرورية و"نحن بحاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي".

كان زيلينسكي قال، السبت، إن الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار لم يلق ردا مناسبا من روسيا حتى الآن وهذا لن يحدث بدون ضغط حقيقي لإجبارها على السلام.

وأوضح زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني ينفذ إجراءات فعالة على خط المواجهة وداخل روسيا لضمان عدم دخول أي قوات روسية إلى منطقتي سومي وخاركيف الأوكرانيتين.

وأشار زيلينسكي، إلى أنه من المستحيل تجاهل الهجمات الروسية شبه اليومية بالطائرات المسيرة، لافتا إلى أنه يتوقع ردا قويا من الولايات المتحدة وأوروبا.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن الضربات الروسية ليست مجرد هجمات على المدنيين الأوكرانيين ولكن أيضا على جميع الجهود الدولية لإنهاء الحرب.

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