"قرار تكتيكي".. حميدتي يعترف بهزيمة قواته في الخرطوم ويبرر الانسحاب

وكالات

أكد قائد ميليشيا الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الأحد، أن الحرب ضد الجيش السوداني لم تنتهِ، متعهداً بعودة قواته إلى الخرطوم رغم انسحابها بعد سلسلة من الهزائم العسكرية.

وفي أول تعليق له منذ أن نجح الجيش في طرد ميليشياته من معظم أنحاء العاصمة الأسبوع الماضي، اعترف حميدتي بانسحاب قواته، مبرراً ذلك بأنه "إعادة تمركز تكتيكية".

وفي تسجيل صوتي نشره على تطبيق تيليجرام، قال حميدتي: "صحيح أن قواتنا انسحبت خلال الأيام القليلة الماضية من الخرطوم، وكان ذلك قراراً تكتيكياً اتخذته القيادة بشكل جماعي"، لكنه تعهد بالعودة إلى العاصمة "أقوى وأكثر صموداً"، على حد قوله.

يأتي هذا التصريح في وقت يواصل فيه الجيش السوداني تعزيز سيطرته على الخرطوم ومحيطها، حيث تمكن السبت من السيطرة على سوق استراتيجي كبير في أم درمان، كان يُستخدم سابقًا كنقطة انطلاق لهجمات الدعم السريع.

وقد أحكم الجيش بالفعل قبضته على معظم مدينة أم درمان، التي تضم قاعدتين عسكريتين رئيسيتين، مما يشير إلى تقدمه نحو تأمين كامل منطقة العاصمة، والتي تتكون من ثلاث مدن رئيسية: الخرطوم، وأم درمان، وبحري، يفصل بينها فرعا نهر النيل.

من جانبه، استبعد قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، أي إمكانية للمصالحة مع ميليشيا الدعم السريع، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء عليها.