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وزير الخارجية يستعرض المساعي المصرية القطرية الجارية لتثبيت الهدنة بغزة

11:46 ص الأحد 30 مارس 2025

بدر عبد العاطي

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

جرى اتصال هاتفي، أمس السبت مارس بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

أشاد وزير الخارجية، بالعلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط مصر والبحرين، بما يمثل مرتكزًا قويًا لتطوير أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأشار عبد العاطي، إلى أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون المتميز بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا على الدور المهم الذي تلعبه البحرين بصفتها الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية.

واستعرض الوزيران مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والمساعي المصرية القطرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق 19 يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا والموضوعات التي تمس أمن واستقرار المنطقة.

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