الرئيس الألماني يواصل جولته في أمريكا الجنوبية بزيارة باراجواي

أسونسيون- (د ب أ)

يواصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جولته في أمريكا الجنوبية اليوم الاثنين بزيارة باراجواي.

ويعتزم الرئيس تجديد العلاقات القديمة في هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز تعداد سكانه سبعة ملايين نسمة.

وكان هورست كولر آخر رئيس ألماني قام بزيارة باراجواي عام 2007.

من المقرر أن يلتقي شتاينماير الرئيس سانتياجو بينيا في العاصمة أسونسيون. وينتمي بينيا إلى حزب كولورادو، الذي لم يخسر سوى انتخابات واحدة خلال السنوات السبعين الماضية - وكان خارج السلطة من عام 2008 حتى عام 2013.

وأجرى شتاينماير أمس الأحد محادثات مع رئيس أوروجواي عقب تنصيبه، ياماندو أورسي.

ويعيش حاليا حوالي 26 ألف ألماني في باراجواي. ولدى العديد من سكان باراجواي جذور ألمانية. وخلال جائحة كورونا، هاجر عدد كبير من المناهضين للتطعيم من ألمانيا إلى باراجواي.

وستكون تشيلي المحطة الثالثة في جولة الرئيس الألماني. ويرى شتاينماير أن العلاقات مع الدول الثلاث التي تشملها الجولة لديها مجال للتحسين. وقال شتاينماير في مونتيفيديو،عاصمة أوروجواي: "أعتقد أننا نقلل من قدر الإمكانات التي لا تزال موجودة في العلاقات بين هذه الدول وبيننا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي".