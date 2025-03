1644 قتيلًا و 2376 مصابًا.. آخر تطورات زلزال ميانمار (صور+فيديو)

وكالات

شهدت ميانمار، أمس الجمعة، زلزالًا قويًا بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، والذي تسبب في انهيار المباني في العديد من المناطق وتشقق الطرق وانهيار جسور فضلًا عن انفجار أحد السدود، كما أسفر عن وقوع 1644 قتيلًا وإصابة 2376 آخرين، وفق المجلس العسكري في ميانمار.

Heart-breaking footage of people searching for loved ones in Myanmar after the M7.7 earthquake 😭 This video has broken me. Having a break now. pic.twitter.com/GSsdMh1NtU — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 28, 2025

وتنتشر الصور ومقاطع الفيديو المروعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمناطق التي ضربها الزلزال، وتعاني ميانمار من نقص المعدات الثقيلة لإزالة الركام لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، فهى غير مجهزة للتعامل مع تداعيات مثل هذه الكوارث الطبيعية.

وفي محاولة يائسة، يحفر الناجون من الزلزال التراب بأيديهم محاولين إنقاذ المحاصرين. إذ قال أحد السكان وعمال إنقاذ في مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، لوكالة "رويترز"، إنهم يكافحون لانتشال الناجين الذين يصرخون طلبًا للمساعدة في ظل غياب المعدات الثقيلة والسلطات.

ويقول هتيت مين أو (25 عامًا)، الذي نجا بصعوبة بالغة عندما انهار عليه جدار من الطوب وعلق نصف جسده تحت الركام، إن جدته واثنين من أقاربه لا يزالون تحت أنقاض مبنى، وفق "رويترز".

#MyanmarEarthquake 🚨The death count from a massive earthquake in Myanmar has jumped to 1,002, with 2,376 people injured. The shallow 7.7-magnitude quake struck in Myanmar on Friday causing massive destruction across large parts of the country. #Thailand #Bangkok #แผ่นดินไหว… pic.twitter.com/F8VunywF41 — CSE Aspirants (@cse_aspirantss) March 29, 2025

وأضاف مين أو، وهو يبكي: "هناك الكثير من الأنقاض، ولم تصل إلينا أي فرق إنقاذ".

وقال أحد عمال الإنقاذ في بلدة أمارابورا بمدينة ماندالاي، إنه يحاول الوصول إلى 140 راهبًا لا يزالون تحت أنقاض مبنى.

وذكر عامل الإنقاذ لوكالة الأنباء الرسمية بميانمار: "لا نستطيع المساعدة لأننا لا نملك ما يكفي من القوى العاملة والآلات لإزالة الأنقاض.. لن نتوقف عن العمل".

‼️🇲🇲 Horrific scenes from earthquake-stricken Myanmar, where the death toll has already surpassed 1,000. #earthquake pic.twitter.com/5gF9nlD6CN — Maimunka News (@MaimunkaNews) March 29, 2025

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إن سكان رويلي في مقاطعة يونان بالصين، شعروا بالزلزال الذي ضرب ميانمار، حيث شوهدت ممرضتان في مركز الأمومة بمستشفى جينجتشنج تحميان الأطفال الرضع.

Atouching moment during the tragedy: The earthquake in Myanmar was felt in Ruili, Yunnan, China, where two nurses at Jingcheng Hospital's maternity center were seen shielding infants: pic.twitter.com/xDNqPAb9tt — China in Pictures (@tongbingxue) March 28, 2025

وتعاني ميانمار من حرب أهلية دموية طويلة الأمد منذ عام 2021، تسببت بالفعل في أزمة إنسانية هائلة، وجعلت التنقل في جميع أنحاء البلاد صعبًا وخطيرًا، مما يعقد جهود الإغاثة، ويزيد المخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى بشكل كبير.





Death toll is estimated to be over 1,000, but due to internet blackout imposed by Junta exact number remains unknown. Survivors need direct aid-support only trusted organizations with NO ties to military.#WhatsHappeningInMyanmar#Sagaing #HelpMyanmarRecover#MyanmarEarthquake pic.twitter.com/O3Tw2QoWTl — rii⁷ ꢾ୧ (@outrotearaddict) March 29, 2025