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حماس: المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن أرضنا

05:05 م السبت 29 مارس 2025

حماس

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وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن "المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن أرضنا وانتزاع حقوقنا وإفشال مخططات الاحتلال العدوانية".

وقالت حماس، إن ذكرى يوم الأرض نموذج ملهم للصمود والثبات تجدد العهد بمواصلة النضال حتى التحرير الشامل.

وشددت على أن حق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم حق ثابت فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم، مضيفة أنه "في يوم الأرض نرفض كل مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل ونؤكد التمسك بالثوابت الوطنية".

ودعت حركة حماس الأمة العربية وأحرار العالم إلى تصعيد كل أشكال التضامن والتأييد لأهلنا في غزة والضغط لوقف الحرب العدوانية.

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حماس حركة المقاومة الإسلامية غزة
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