وشم "كافر" على ذراع وزير الدفاع الأمريكي يثير جدلًا واسعًا- صور

وكالات

أثارت صورة شاركها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، خلال مشاركته في تدريبات عسكرية رفقة عدد من الجنود، جدلا كبيرا.

وفي الصورة، ظهر هيجسيث بوشم جديد على شكل كلمة "كافر" باللغة العربية على ذراعه اليمنى.

Kicked off the day alongside the warriors of SDVT-1 at @JointBasePHH. These SEALs are the tip of the spear, masters of stealth, endurance, and lethality. America’s enemies fear them—our allies trust them. Proud to spend time with America’s best. pic.twitter.com/a7nenKpCuY

— Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) March 25, 2025