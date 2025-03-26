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وشم "كافر" على ذراع وزير الدفاع الأمريكي يثير جدلًا واسعًا- صور

11:40 م الأربعاء 26 مارس 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

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وكالات

أثارت صورة شاركها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، خلال مشاركته في تدريبات عسكرية رفقة عدد من الجنود، جدلا كبيرا.

وفي الصورة، ظهر هيجسيث بوشم جديد على شكل كلمة "كافر" باللغة العربية على ذراعه اليمنى.

التغريدة التي نشرها هيجسيث على حسابه بمنصة "إكس"، شاركها الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية على منصة التواصل الاجتماعي.


وعلّق متابعون على الصورة والوشم الجديد، متسائلين ما إذا كان وزير الدفاع الأمريكي يؤمن حتى بالمسيح، فيما تساءل حساب آخر عما إذا كان هيجسيث يعرف معنى كلمة "كافر" في اللغة العربية.

وعقب ترشيح هيجسيث لمنصب وزير الدفاع، لقي انتقادات واسعة بسبب الوشوم التي تغطي أجزاء من جسده.

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