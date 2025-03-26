وشم "كافر" على ذراع وزير الدفاع الأمريكي يثير جدلًا واسعًا- صور

وكالات

أثارت صورة شاركها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، خلال مشاركته في تدريبات عسكرية رفقة عدد من الجنود، جدلا كبيرا.

وفي الصورة، ظهر هيجسيث بوشم جديد على شكل كلمة "كافر" باللغة العربية على ذراعه اليمنى.

Kicked off the day alongside the warriors of SDVT-1 at @JointBasePHH. These SEALs are the tip of the spear, masters of stealth, endurance, and lethality. America’s enemies fear them—our allies trust them. Proud to spend time with America’s best. pic.twitter.com/a7nenKpCuY — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) March 25, 2025

التغريدة التي نشرها هيجسيث على حسابه بمنصة "إكس"، شاركها الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية على منصة التواصل الاجتماعي.

Kicked off the day alongside the warriors of SDVT-1 at @JointBasePHH. These SEALs are the tip of the spear, masters of stealth, endurance, and lethality. America’s enemies fear them—our allies trust them. Proud to spend time with America’s best. pic.twitter.com/a7nenKpCuY — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) March 25, 2025



وعلّق متابعون على الصورة والوشم الجديد، متسائلين ما إذا كان وزير الدفاع الأمريكي يؤمن حتى بالمسيح، فيما تساءل حساب آخر عما إذا كان هيجسيث يعرف معنى كلمة "كافر" في اللغة العربية.

وعقب ترشيح هيجسيث لمنصب وزير الدفاع، لقي انتقادات واسعة بسبب الوشوم التي تغطي أجزاء من جسده.