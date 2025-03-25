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"حكومة الكفار".. جدل في إسرائيل بعد رقص وزير على أغنية تهاجم تحالف نتنياهو (فيديو)

03:36 م الثلاثاء 25 مارس 2025

نتنياهو

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(وكالات)

تصاعدت حدة الجدل في الأوساط السياسية الإسرائيلية بعد انتشار مقطع فيديو لوزير الإسكان، إسحاق جولدكنوف، وهو يرقص خلال حفل زفاف على أنغام أغنية تهاجم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعارض التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي.

وتضمنت الأغنية، التي رددها الحضور في الحفل، عبارات مثل: "نحن لا نؤمن بحكم الكفار، لا نؤمن بهم، لن نذهب إلى مكاتبهم (للتجنيد)... نموت ولا نتجند". وهي كلمات تعكس رفض اليهود الأرثوذكس المتشددين للخدمة العسكرية الإلزامية.

وأثار الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع خاصة بين السياسيين المؤيدين للتجنيد الإجباري، غضبًا واسعًا، حيث وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الأمر بـ"المهين"، مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراء فوري. وقال في بيان شديد اللهجة: "رقص وزير في حكومة إسرائيل على أغنية تحتقر جيشنا هو تصرف مشين لا يمكن التغاضي عنه".

من جانبه هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة، مؤكداً أن جولدكنوف كان يجب أن يُقال على الفور. وأضاف: "لكن للأسف، نتنياهو رهينة للأحزاب الأرثوذكسية المتشددة، وهو رئيس وزراء الاستسلام للمتطرفين".

من جانبه رد وزير الإسكان من خلال التقليل من حجم الواقعة قائلاً: "في حماسي للرقص والموسيقى، لم أكن منتبها للكلمات. أعتذر إن كان ذلك قد تسبب في إساءة".

أما نتنياهو، فجاء رده باهتا وفق صحيفة "إسرائيل هيوم"، حيث اكتفى بالقول: "الوزير جولدكنوف أوضح موقفه وعبر عن أسفه، وأكد أنه يرفض أي أغنية تمس بالجيش الإسرائيلي. علينا الآن التركيز على المعركة ضد أعدائنا، وليس إثارة خلافات داخلية".

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