"حكومة الكفار".. جدل في إسرائيل بعد رقص وزير على أغنية تهاجم تحالف نتنياهو (فيديو)

(وكالات)

تصاعدت حدة الجدل في الأوساط السياسية الإسرائيلية بعد انتشار مقطع فيديو لوزير الإسكان، إسحاق جولدكنوف، وهو يرقص خلال حفل زفاف على أنغام أغنية تهاجم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعارض التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي.

وتضمنت الأغنية، التي رددها الحضور في الحفل، عبارات مثل: "نحن لا نؤمن بحكم الكفار، لا نؤمن بهم، لن نذهب إلى مكاتبهم (للتجنيد)... نموت ولا نتجند". وهي كلمات تعكس رفض اليهود الأرثوذكس المتشددين للخدمة العسكرية الإلزامية.

🇮🇱 Israeli Minister of Housing & Construction Goldknopf joined a crowd of young Haredi Jews in a celebratory dance as they chanting "We will die and not be drafted" and "We do not believe in the rule of the infidels, and we do not stand in their offices" pic.twitter.com/KwKR82oXIG