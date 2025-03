أول تعليق من نتنياهو على فيديو أسرى الاحتلال لدى حماس

وكالات

وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقطع الفيديو الذي نشرته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشأن الأسرى بأنه "حرب نفسية"، معترفًا بأن مشاهدته كانت "صعبة".

وأكد نتنياهو أن المقاطع المصورة تعزز لديه الإصرار على إعادتهم، مشددًا على أن تحرير الأسرى في غزة لن يتم إلا من خلال الضغط العسكري والسياسي معًا.

وأكمل نتنياهو مؤكدا عزمه على تحرير جميع الأسرى وتدمير حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

كانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نشرت اليوم الاثنين، مقطع فيديو جديد لأسرى إسرائيليين محتجزين لديها، بعنوان "أخبرهم يا أوهاد! الوقت ينفد".

وظهر في مقطع الفيديو المصور، أسيران إسرائيليان وهم يوجهان رسالة لحكومة الاحتلال، قائلين إن "الهجمات من شأنها أن تؤدي لمقتلنا. بعد إغلاق المعابر لم يكن هناك طعام والوضع كان صعبًا ولا يوجد مكان آمن".

وقال أحد الأسرى الإسرائيليين، "حتى الأمس كان لي اسم وهوية ولدى أمل. اليوم أنا مجرد رقم".

وأضاف: "نحن نريد منكم أن تعلموا أن حماس لم تطلب منا قول ذلك، وأن مقطع الفيديو ليس الهدف منه الحرب النفسية، لكن نحن توسلنا أن يسمع صوتنا. الرجاء منكم أن تسمعوا صوتنا".

وتابع الأسير الإسرائيلي، أن "مقاتلي حماس كان عندهم اهتمام لتوفير لكل ما نحتاجه وما نطلبه".

وحذر من أن قرار الحكومة الإسرائيلية مهاجمة غزة "من شأنه أن يؤدي إلى نهايتنا. كفى أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتكميم الأفواه".

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في يناير الماضي.

كَتَائِبُ الشَّهِيدِ عَزُّ الدِّينِ الْقَسَّامِ تَنْشُرُ رسالة أسيرين لديها

بعنوان "أخبرهم يا أوهاد"!

תגיד להם, אוהד !

أخبرهم يا أوهاد !

Tell them, Ohad!



الوقت ينفد...

הזמן אוזל..

Time Is Running Out... pic.twitter.com/cmb0jjsePC