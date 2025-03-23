واشنطن تلغي المكافآت المرصودة لاعتقال ثلاثة من قادة طالبان

واشنطن - (أب)

ألغت الولايات المتحدة المكافأة المرصودة لمن يدلي بمعلومات للقبض على ثلاثة مسؤولين كبار بحركة طالبان، من بينهم وزير الداخلية، الذي يترأس شبكة قوية تتحمل مسؤولية تنفيذ هجمات ضد حكومة أفغانستان السابقة التي كان يدعمها الغرب، وذلك حسبما قال مسؤولون في كابول اليوم الأحد.

ولم يعد يظهر سراج الدين حقاني، الذي اعترف بالتخطيط للهجوم على فندق سيرينا في كابول في يناير 2008، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم المواطن الأمريكي ثور ديفيد هيسلا، على قائمة مكافآت من أجل العدالة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني إن الحكومة الأمريكية ألغت المكافأة المرصودة لمن يدلي بمعلومات للقبض على سراج الدين حقاني وعبد العزيز حقاني ويحيي حقاني.

وأضاف لوكالة أسوشيتد برس " هؤلاء الأفراد الثلاثة هم شقيقان وابن عم لهما".

ويشار إلى أن شبكة حقاني أصبحت واحدة من أخطر أذرع حركة طالبان بعد غزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة عام 2001.

وقال ذاكير جلالي المسؤول بوزارة الخارجية إن إفراج طالبان عن السجين الأمريكي جورج جليزمان أمس الأول الجمعة وإلغاء المكافآت يظهران أن الجانبين " يعملان على تجاوز مرحلة الحرب ويتخذان خطوات بناءة لتمهيد الطريق لإحراز تقدم في العلاقات الثنائية".