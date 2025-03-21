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واشنطن: أولويتنا وقف القتال بغزة وإدخال المساعدات

08:54 م الجمعة 21 مارس 2025

أرشيفية

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وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها للجهود الرامية إلى استعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محملة حركة حماس مسؤولية انهياره.

وشددت الخارجية في بيان لها على أن من أولوياتها وقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير مستشفى الصداقة التركي – الفلسطيني في منطقة نتساريم، والذي كان متوقفًا عن العمل.

وزعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن المستشفى كان يُستخدم من قبل عناصر حركة حماس، مضيفًا أن الحركة حولته إلى "بنية تحتية إرهابية"، وأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من عناصرها داخل المبنى عبر غارة جوية.

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الخارجية الأمريكية مساعدات غزة الاحتلال الإسرائيلي
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