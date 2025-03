حارقو مقر تسلا في أمريكا يتركون رسالة إلى إيلون ماسك (فيديو)

القاهرة- مصراوي

أظهر مقطع فيديو نشرته شرطة لاس فيجاس في أمريكا متروبوليتان سيارات تسلا تعرضت للتخريب داخل صالة عرض في لاس فيجاس.

وقالت الشرطة الأمريكية إن شخصًا مجهولًا يرتدي ملابس سوداء أطلق النار وأضرم النار في عدة سيارات تسلا داخل منشأة إصلاح في لاس فيجاس فجر الثلاثاء، فيما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا محليًا محتملاً.

وصرّح مساعد قائد شرطة لاس فيجاس، دوري كورين، خلال مؤتمر صحفي: "كان هذا هجومًا مستهدفًا على منشأة تابعة لشركة تسلا".

They set on fire several Tesla vehicles at Las Vegas facility.



From Britain to France, Germany to America; wherever you bring these parasites they’ll burn you! #Terrorism



pic.twitter.com/GFBdqVtlMc — SUDHIR (@seriousfunnyguy) March 18, 2025

وأضاف أن الشرطة تلقت عدة مكالمات طوارئ (911) في حوالي الساعة 2:45 صباحًا، أبلغ فيها المتصلون عن نشوب حريق في المنشأة. وعند وصول فرق الشرطة والإطفاء، عُثر على عدة سيارات مشتعلة، فيما تم رش كلمة "قاوم" (Resist) على أبواب المنشأة الأمامية.

تأتي هذه الحادثة في ظل موجة متزايدة من الهجمات على صالات عرض تسلا ومحطات الشحن والسيارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تولي إيلون ماسك دورًا مثيرًا للجدل في "وزارة كفاءة الحكومة" الفيدرالية.

Metro just wrapped up press conference on Las Vegas Tesla facility fire. @LVMPD & the @FBILasVegas are investigating what they are calling a targeted attack. 2 Teslas were set on fire, they believe 3 were shot at. Suspect seen in all black. They are looking for the suspect. FBI… pic.twitter.com/ZQTWhdzw5K — Joe Moeller (@joemoeller44) March 18, 2025

وفي بيان لها يوم الثلاثاء، قالت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي: "سلسلة الهجمات العنيفة على ممتلكات تسلا لا تقل عن الإرهاب المحلي". وأكدت أن وزارة العدل الأمريكية وجهت بالفعل اتهامات لعدة متورطين في حوادث مشابهة، تتضمن أحكامًا إلزامية طويلة المدى.

ووفقًا للشرطة الأمريكية، أظهر مقطع فيديو شخصًا يرتدي ملابس سوداء وهو يطلق النار على السيارات ثم يشعل النار في اثنتين منها باستخدام زجاجات مولوتوف. كما عُثر على زجاجة مولوتوف غير منفجرة داخل سيارة ثالثة، وهي الآن قيد الفحص الجنائي.

ولم تُسجَّل أي إصابات بشرية، حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحرائق قبل أن تصل إلى بطاريات السيارات، مما حال دون وقوع أضرار أكبر. ولم تكن هذه الحادثة في لاس فيجاس الأولى من نوعها، إذ شهدت مدن أمريكية أخرى اعتداءات مماثلة.

A person dressed in black shot and set fire to several Tesla vehicles early Tuesday at a repair facility in Las Vegas, police said, and now the FBI is investigating it as a possible act of terrorism https://t.co/f8DV4cIvWd — KESQ News Channel 3 (@KESQ) March 19, 2025

وأكد سبنسر إيفانز، المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيجاس، أن فرقة مكافحة الإرهاب المشتركة التابعة لـ FBI تتولى التحقيق في الحادث، محذرًا: "إلى أولئك الذين قد يعتقدون أن مثل هذه الأفعال مبررة أو تستحق الإعجاب، نذكركم بأن هذا جريمة فدرالية."

في الأسبوع الماضي، أعلنت المدعية العامة باميلا بوندي عن تحقيق موسع في هذه الهجمات، متعهدةً باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين. وقالت خلال مقابلة مع فوكس بيزنس: "إذا كنت تفكر في المساس بسيارات تسلا، أو استهداف صالة عرض، أو أي شيء آخر، فاحذر لأننا سنلاحقك. وإذا كنت تموّل هذه العمليات، سنصل إليك أيضًا. سنكتشف هويتك".

في حين لم تُسفر هذه الهجمات عن إصابات بشرية، إلا أنها تشكل تهديدًا ماليًا خطيرًا لشركة تسلا، التي تواجه بالفعل تراجعًا غير مسبوق في المبيعات بسبب المنافسة المتزايدة والجدل المحيط بدور ماسك في إدارة دونالد ترامب.