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بعد تجدد العدوان على غزة.. نتنياهو يعقد اجتماعًا مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

02:07 م الثلاثاء 18 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا أمنيًا في مقر وزارة الدفاع "الكرياه" بحضور وزير الدفاع إسرائيل كاتس وكبار قادة الأجهزة الأمنية.

وأصدر نتنياهو وكاتس توجيهات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من قدرات حركة حماس بحسب بيان مجلس الوزراء الإسرائيلي.

يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد 404 فلسطينيين وإصابة أكثر من 500 آخرين، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي تجددت منذ فجر اليوم الثلاثاء.

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بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يسرائيل كاتس قطاع غزة
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