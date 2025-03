بعد تجدد العدوان على غزة.. نتنياهو يعقد اجتماعًا مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

(وكالات)

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا أمنيًا في مقر وزارة الدفاع "الكرياه" بحضور وزير الدفاع إسرائيل كاتس وكبار قادة الأجهزة الأمنية.

وأصدر نتنياهو وكاتس توجيهات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من قدرات حركة حماس بحسب بيان مجلس الوزراء الإسرائيلي.

