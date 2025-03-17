بعد إقالته.. سموتريتش يهاجم رئيس الشاباك: مسؤول عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل

وكالات

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، محملًا إياه مسؤولية الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر.

وقال سموتريتش، اليوم الإثنين، إنه "كان ينبغي إقالة رئيس الشاباك منذ وقت طويل، وكان يفترض أن يعود إلى منزله في 8 أكتوبر".

وأضاف أن رئيس الجهاز الأمني "مسؤول شخصيًا عن خطأ رهيب أدى إلى أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "ربما لو كان رئيس الشاباك يحرس عتبة غزة بدلًا من عتبة سياسية وهمية، لتفادي مذبحة 7 أكتوبر".

كما انتقد سموتريتش قرار رئيس الشاباك باتخاذ إجراءات وصفها بأنها "تجر إسرائيل إلى أزمة أخرى في خضم الحرب"، معتبرًا أن ذلك "يضيف ملحًا إلى الجرح، ولن يتم التسامح معه".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس جهاز الشاباك، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الخلاف بين نتنياهو وبار تصاعد على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب التقرير، طلب نتنياهو سابقًا من بار تقديم استقالته، مؤكداً أن الحكومة انتظرت نتائج تحقيقات جهاز الأمن الداخلي، وحان الوقت لتسليم القيادة، وذلك خلال اجتماع عُقد يوم الخميس.