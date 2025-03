الجيش الأمريكي ينشر مشاهد من هجماته على اليمن- فيديو

وكالات

نشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عبر حسابها على موقع "إكس"، مساء السبت، مشاهد من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأظهرت المشاهد إقلاع عدد من المقاتلات المحملة بالأسلحة والذخائر من على متن إحدى حاملات الطائرات الأمريكية، يُرجح أنها الحاملة "يو إس إس هاري ترومان"، وفق ما ذكره مسؤولون أمريكيون.

وأرفقت "سنتكوم" الفيديو بتعليق، كتبت فيه "في 15 مارس أطلقت القيادة المركزية عملية جوية واسعة النطاق ضد الحوثيين المدعومين من إيران، من أجل حماية المصالح الأمريكية ومجابهة الأعداء، واستعادة حرية الملاحة".

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen



On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG