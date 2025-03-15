الجيش الأمريكي ينشر مشاهد من هجماته على اليمن- فيديو

وكالات

نشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عبر حسابها على موقع "إكس"، مساء السبت، مشاهد من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأظهرت المشاهد إقلاع عدد من المقاتلات المحملة بالأسلحة والذخائر من على متن إحدى حاملات الطائرات الأمريكية، يُرجح أنها الحاملة "يو إس إس هاري ترومان"، وفق ما ذكره مسؤولون أمريكيون.

وأرفقت "سنتكوم" الفيديو بتعليق، كتبت فيه "في 15 مارس أطلقت القيادة المركزية عملية جوية واسعة النطاق ضد الحوثيين المدعومين من إيران، من أجل حماية المصالح الأمريكية ومجابهة الأعداء، واستعادة حرية الملاحة".

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen



On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025

وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، السبت، أن عدوانا أمريكيا بريطانيا يستهدف شمال مدينة صعدة بمحافظة صعدة.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، السبت، بسقوط 9 قتلى و9 جرحى في حصيلة أولية للغارات الأمريكية على العاصمة صنعاء.

كانت وسائل الإعلام الحوثية أفادت، بأن 4 غارات استهدفت حي الجراف شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، السبت، إن القصف الأمريكي في اليمن يهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير لإيران، مؤكدين أن استهداف ترسانة الحوثيين قد يستمر عدة أيام وقد يزداد نطاقه اعتمادا على ردهم.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أن مسؤولين أمنيين يرغبون بحملة أقوى تفقد الحوثيين السيطرة على أجزاء من البلاد، موضحين أن الضربات نفذت بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" بالبحر الأحمر.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن المسؤولين في واشنطن والشرق الأوسط يترقبون هجوما مضادا من الحوثيين.

وأوضحت مصادر، أن الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليمن استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات، مشيرة إلى أن الضربات في اليمن تهدف لفتح ممرات الشحن الدولية بالبحر الأحمر التي عطلها الحوثيون.