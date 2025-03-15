استطلاع رأي: أغلبية الديمقراطيين بأمريكا يتعاطفون مع الفلسطينيين



وكالات



أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلًا عن استطلاع للرأي لمركز جلوب الأمريكي، بأن 60% من الناخبين الديمقراطيين الأمريكيين يتعاطفون بشكل أكبر مع الفلسطينيين.



وأشار الاستطلاع أن الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بقوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساهم بانهيار التعاطف مع "إسرائيل" في صفوف الناخبين الديمقراطيين.



وأسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر 2023، إلى استشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 111 ألف آخرين.