تركيا تعتقل خمسة أشخاص للاشتباه بتجسسهم لصالح إيران

وكالات

اعتقلت الشرطة التركية خمسة مشتبه بهم بتهمة التجسس لصالح جهاز استخبارات إيراني، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونفذ ضباط أتراك عمليات في اسطنبول، أكبر مدن تركيا، وكذلك في أنطاليا ومرسين في الجنوب حيث اعتقلوا خمسة أشخاص، وفق ما ذكرت وكالة "دي اتش ايه" للأنباء في اسطنبول.

فيما قال تقرير الوكالة إن المشتبه بهم جمعوا معلومات عن قواعد عسكرية ومناطق رئيسية في تركيا قبل نقلها إلى جهاز الاستخبارات الإيراني.

ولم ترد معلومات فورية عن جنسية المشتبه بهم.

يذكر أن تركيا أعلنت في عام 2022 اعتقال خلية إيرانية من 9 أشخاص في عملية نفذتها المخابرات التركية.

وكانت الخلية الإيرانية حينها تخطط لاغتيال رجل الأعمال التركي الإسرائيلي (جنسية مزدوجة)، يائير جيلر، وذلك رداً على اغتيال العالم الإيراني فخري زاده.