إعلان

تركيا تعتقل خمسة أشخاص للاشتباه بتجسسهم لصالح إيران

12:32 ص السبت 15 مارس 2025

الشرطة التركية - صورة ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اعتقلت الشرطة التركية خمسة مشتبه بهم بتهمة التجسس لصالح جهاز استخبارات إيراني، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونفذ ضباط أتراك عمليات في اسطنبول، أكبر مدن تركيا، وكذلك في أنطاليا ومرسين في الجنوب حيث اعتقلوا خمسة أشخاص، وفق ما ذكرت وكالة "دي اتش ايه" للأنباء في اسطنبول.

فيما قال تقرير الوكالة إن المشتبه بهم جمعوا معلومات عن قواعد عسكرية ومناطق رئيسية في تركيا قبل نقلها إلى جهاز الاستخبارات الإيراني.

ولم ترد معلومات فورية عن جنسية المشتبه بهم.

يذكر أن تركيا أعلنت في عام 2022 اعتقال خلية إيرانية من 9 أشخاص في عملية نفذتها المخابرات التركية.

وكانت الخلية الإيرانية حينها تخطط لاغتيال رجل الأعمال التركي الإسرائيلي (جنسية مزدوجة)، يائير جيلر، وذلك رداً على اغتيال العالم الإيراني فخري زاده.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة التركية تركيا تعتقل خمسة أشخاص تهمة التجسس لصالح إيران تركيا تعتقل 5 أشخاص بتهمة التجسس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

10 أطنان من اللحوم و المحاشي والأرز.. تفاصيل تجهيزات إعداد إفطار المطرية 2025
أول تعليق من والد الطفل المبتسم في التراويح بعد استجابة الأزهر الشريف
"الفول بقي بالبيستاشيو"..وجبة سحور غريبة تثير جدلا (ما القصة؟)
25 صورة ترصد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية 2025