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الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا في الخليل بينهم 11 أسيرًا محررًا

11:23 ص الخميس 13 مارس 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملتها الأمنية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، حيث اعتقلت 12 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأسرى المحررين.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نقلًا عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، وداهمت منازل الفلسطينيين، قبل أن تعتقل 11 أسيرًا محررًا، بالإضافة إلى مواطن آخر بعد تفتيش منزله.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة أمنية واسعة تنفذها قوات الاحتلال في الخليل منذ أربعة أيام متواصلة، مستهدفة الأسرى المحررين بشكل رئيسي.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل الضفة الغربية
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