تحرير نحو 155 رهينة من أصل 450 مختطف داخل قطار في باكستان (فيديو)

وكالات

حررت القوات الباكستانية ما لا يقل عن 155 راكبا من أصل أكثر من 450، كانوا على متن قطار هاجمه انفصاليون بلوش جنوب غربي البلاد، مساء الثلاثاء، حسبما أفادت مصادر أمنية الأربعاء، مشيرة إلى مقتل 27 مهاجما حتى الآن.

ومنذ أكثر من 20 ساعة تحاول القوات الباكستانية تحرير الرهائن واستعادة السيطرة على القطار وعموم المنطقة، حيث أقدم جيش تحرير بلوشستان، الجماعة الانفصالية الرئيسية في هذه المقاطعة الغنية بالنفط والمعادن لكنها مع ذلك الأفقر في البلاد، على تفجير سكة الحديد لإجبار قطار "جعفر إكسبرس" على التوقف.

وفي وقت سابق، هدد المسلحون بالبدء في إعدام الرهائن.

🚨 TRAIN HIJACK IN PAKISTAN.



Jaffar Express from Quetta to Peshawar HIJACKED after IED blast by Baloch rebels 💥



BLA fighters have taken 182 people hostage after seizing the Jaffar Express 🎯



— 11 Pakistani soldiers have been killed 🤯 pic.twitter.com/dsqpsnmWYR