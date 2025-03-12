تحرير نحو 155 رهينة من أصل 450 مختطف داخل قطار في باكستان (فيديو)

وكالات

حررت القوات الباكستانية ما لا يقل عن 155 راكبا من أصل أكثر من 450، كانوا على متن قطار هاجمه انفصاليون بلوش جنوب غربي البلاد، مساء الثلاثاء، حسبما أفادت مصادر أمنية الأربعاء، مشيرة إلى مقتل 27 مهاجما حتى الآن.

ومنذ أكثر من 20 ساعة تحاول القوات الباكستانية تحرير الرهائن واستعادة السيطرة على القطار وعموم المنطقة، حيث أقدم جيش تحرير بلوشستان، الجماعة الانفصالية الرئيسية في هذه المقاطعة الغنية بالنفط والمعادن لكنها مع ذلك الأفقر في البلاد، على تفجير سكة الحديد لإجبار قطار "جعفر إكسبرس" على التوقف.

وفي وقت سابق، هدد المسلحون بالبدء في إعدام الرهائن.

🚨 TRAIN HIJACK IN PAKISTAN.



Jaffar Express from Quetta to Peshawar HIJACKED after IED blast by Baloch rebels 💥



BLA fighters have taken 182 people hostage after seizing the Jaffar Express 🎯



— 11 Pakistani soldiers have been killed 🤯 pic.twitter.com/dsqpsnmWYR — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 11, 2025

وقالت السلطات المحلية والشرطة ومسؤولو السكك الحديدية إن القطار حوصر في نفق وإن السائق توفي بعد إصابته بجروح خطيرة.

وقال جيش تحرير بلوشستان إنه فجر خط السكك الحديدية و"سيطر بسرعة على القطار".

وأعلنت الجماعة أنها ستعدم 10 أشخاص ردا على العملية العسكرية الجارية.

وطالب جيش تحرير بلوشستان بالإفراج خلال 48 ساعة عن السجناء السياسيين والناشطين والمفقودين البلوش الذين قال إن الجيش الباكستاني "اختطفهم".

وأضاف: "جيش تحرير بلوشستان مستعد لتبادل المحتجزين"، لكن "إذا لم يتم تنفيذ مطالبنا خلال الفترة المحددة أو إذا حاولت الدولة المحتلة تنفيذ أي عمل عسكري خلال هذه الفترة، فسيتم تحييد جميع أسرى الحرب وتدمير القطار بالكامل".

وقالت الجماعة، التي تسعى لاستقلال إقليم بلوشستان المتاخم لأفغانستان وإيران، إن المحتجزين بينهم أفراد من الجيش الباكستاني ومسؤولي أمن كانوا يتجهون لقضاء عطلة.

وقال ديلاوار إن بعض المسلحين اقتادوا مجموعة من حوالي 35 رهينة إلى الجبال، بينما لا يزال آخرون يحتجزون القطار.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته إن عددا كبيرا من الأشخاص قتلوا في الهجوم، مضيفا أن 80 عسكريا كانوا بين ركاب القطار.

وأكد المصدر، أن "العملية ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي".

وأعلن جيش تحرير بلوشستان، أنه لم يتكبد أي خسائر بشرية، مضيفا أنه قتل 30 جنديا وأسقط طائرة مسيرة، بينما لم تؤكد السلطات الباكستانية حدوث ذلك.

#BREAKING | Pakistan Army dispatches a relief train carrying soldiers and doctors from Quetta to Sibi, Balochistan, after the hijacking of Jaffar Express with 100+ passengers.



Baloch rebels have reportedly released Baloch passengers, women, and children. pic.twitter.com/3vPPicsEu6 — Organiser Weekly (@eOrganiser) March 11, 2025

كان قطار جعفر إكسبريس السريع في طريقه من كويتا عاصمة إقليم بلوشستان إلى بيشاور في إقليم خيبر بختون خوا، عندما تعرض لإطلاق النار.

وجماعة جيش تحرير بلوشستان هي الأكبر من بين عدة جماعات عرقية مسلحة تحارب الحكومة الباكستانية منذ عقود، وتقول إن السلطات تستغل موارد الإقليم الثرية من غاز ومعادن بشكل مجحف.