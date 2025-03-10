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الإعلام الحكومي بغزة: بدء ظهور تداعيات جريمة منع المساعدات

03:27 م الإثنين 10 مارس 2025

قطاع غزة

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وكالات

قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إنه بدأ ظهور تداعيات جريمة منع المساعدات وإطباق الحصار على القطاع منذ 9 أيام.

وأفاد المكتب، بأن هناك شح كبير في مياه الشرب بسبب منع الوقود الذي تشغل به الآبار ومحطات التحلية، كما بدأ نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق.

وأشار إلى أن إمداد النازحين بالخيام قد توقف، فضلًا عن عدم القدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة.

وقالت المكتب الحكومي، إن معاناة المرضى والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية قد تضاعفت، محذرًا من أن الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من تدهور الواقع المعيشي والصحي مع عودة شبح المجاعة.

ودعا المكتب الحكومي، الدول العربية والإسلامية لإنفاذ قراراتها بشأن كسر الحصار والضغط لفتح معبر رفح.

واعتمد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة التجويع وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في غزة للضغط من أجل إخراج الأسرى دون المضي قدمًا في الاتفاق.

ومنعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قررنا وقف إدخال المساعدات لغزة وخطواتنا التالية ستكون قطع الكهرباء والماء والعودة إلى القتال.

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غزة السلع التموينية المواد الغذائية
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