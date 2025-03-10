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كوريا الشمالية: التدريبات العسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية استفزاز

07:19 ص الإثنين 10 مارس 2025

كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

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وكالات

أدانت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إذ وصفتها بأنها "استفزاز"، وفقا لسكاي نيوز.

وحذرت من خطر اندلاع حرب "بطلقة عرضية واحدة"، بعد أيام على قصف القوات الجوية الكورية الجنوبية عن طريق الخطأ قرية على أراضي الجنوب.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزارة الخارجية في بيونج يانج قولها: إن "هذا عمل استفزازي خطير من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وقد يؤدي إلى اندلاع صراع بين الجانبين من خلال طلقة عرضية واحدة".

ومن المقرر أن تبدأ المناورات المشتركة بين واشنطن وسيول والتي أطلق عليها اسم "درع الحرية 2025"، الاثنين وتشمل "تدريبات حية وافتراضية وميدانية"، بحسب بيان أميركي أشار إلى أن التدريبات ستستمر حتى 21 مارس الجاري.

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