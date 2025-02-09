مصر تستضيف قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية



وكالات



قالت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، إن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري لبحث التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.



وأضافت الخارجية في بيان، أن ذلك جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين (الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية)، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.



وتأتي القمة العربية وسط تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على قطاع غزة، وإنشاء ما وصفها "بريفييرا الشرق الأوسط" بالقطاع بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.