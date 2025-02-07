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المرشد الأعلى الإيراني: المحادثات مع أمريكا "ليست ذكية ولا حكيمة ولا مشرفة"

10:46 ص الجمعة 07 فبراير 2025

إيران

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دبي- (أ ب)

ذكر المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي اليوم الجمعة أن المحادثات مع الولايات المتحدة ليست "ذكية ولا حكيمة ولا مشرفة" بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد محادثات نووية مع طهران.

واقترح خامنئي أيضا أنه "يجب ألا تكون هناك مفاوضات مع مثل هذه الحكومة"، لكنه لم يصدر أمرًا مباشرًا بعدم المشاركة في محادثات مع واشنطن.

وبدت تصريحات خامنئي لضباط القوات الجوية في طهران متناقضة مع تصريحات سابقة له أشارت لفتح الباب أمام المحادثات.


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