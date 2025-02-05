إعلام أمريكي: البنتاجون وضع خطة للانسحاب من سوريا في مدة أقصاها 3 أشهر

(وكالات)

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لسحب جميع قواتها من سوريا، وذلك حسبما نقلت الشبكة عن مسؤولان في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون".

وقال المسؤلان، إن الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين مقربين منه أعربوا مؤخرا عن اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سوريا، مما دفع مسؤولي البنتاجون إلى البدء في وضع خطط للانسحاب الكامل في غضون 30 أو 60 أو 90 يوما.

جاء ذلك بعد ذهاب مستشار الأمن القومي الجديد لترامب، مايك والتز، إلى مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا، والتقائه بكبار القادة العسكريين الأمريكيين وحصوله على إحاطات بشأن الشرق الأوسط، وفقًا لمسؤولين دفاعيين أمريكيين، نقلت عنهم الشبكة الأمريكية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الخفض المحتمل للقوات الأميركية في سوريا لم يكن موضوع الإحاطة أو غرض زيارة والتز، بينما رفض المتحدث باسم البنتاجون التعليق.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت تنوي واشنطن الانسحاب من سوريا في مؤتمر صحفي، رد الرئيس الأمريكي "نحن لا نتدخل في سوريا، سوريا هي فوضى خاصة بها. لديهم ما يكفي من الفوضى هناك. إنهم لا يريدون منا التدخل في كل شيء".