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10 إصابات.. قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بـ76 مقذوفًا خلال 24 ساعة

01:47 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

الحرب الروسية الاوكرانية

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وكالات

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 27 مرة خلال يوم أمس، وأطلقت 76 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وقال بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 27 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور جورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 76 مقذوفا من مختلف العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت أنباء عن وقوع 10 إصابات في صفوف المدنيين، بينهم طفل، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أنه تم الإعلان في اليوم السابق عن 22 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".

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