"على هيئة وحش مرعب".. رجل تايلاندي يصمم دراجة نارية وزي خاص (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل تايلاندي قام بتصميم دراجة نارية وزيًا خاصًا مستوحى من فيلم الخيال العلمي الشهير "بريداتور".

🏍 In Thailand, they found a biker fan on the "predator" He made both cosplay and a custom motik from the "remains" of someone else. pic.twitter.com/HU6CERahHy — 𝕏 Ali Al Samahi 🇦🇪علي السماحي (@alsamahi) February 4, 2025

وظهرت الدراجة بشكل غريب على هيئة وحش مرعب، ويُشار إلى أن الرجل أحد محبي راكبي الدراجات النارية.

وعلق أحد الأشخاص على مقطع الفيديو قائلًا "أحب المبدعين. إنهم مشغولون ببناء شئ جميل ولا يزعجون أحدًا".