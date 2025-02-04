"على هيئة وحش مرعب".. رجل تايلاندي يصمم دراجة نارية وزي خاص (فيديو)
وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل تايلاندي قام بتصميم دراجة نارية وزيًا خاصًا مستوحى من فيلم الخيال العلمي الشهير "بريداتور".
🏍 In Thailand, they found a biker fan on the "predator"
He made both cosplay and a custom motik from the "remains" of someone else. pic.twitter.com/HU6CERahHy
— 𝕏 Ali Al Samahi 🇦🇪علي السماحي (@alsamahi) February 4, 2025
وظهرت الدراجة بشكل غريب على هيئة وحش مرعب، ويُشار إلى أن الرجل أحد محبي راكبي الدراجات النارية.
وعلق أحد الأشخاص على مقطع الفيديو قائلًا "أحب المبدعين. إنهم مشغولون ببناء شئ جميل ولا يزعجون أحدًا".
У Таїланді знайшли байкера-ентузіаста, який одночасно і затятий фанат культового «Чужий проти Хижака».
Чоловік зробив як косплей, так і кастомний мотоцикл із «останків» Чужого. pic.twitter.com/A0aWHvHY7M
— Отець Пивоній - пастор Донецької Пивної парафії (@alex_bezfam) December 29, 2024
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