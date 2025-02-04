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"على هيئة وحش مرعب".. رجل تايلاندي يصمم دراجة نارية وزي خاص (فيديو)

06:24 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

رجل تايلاندي يصمم دراجة نارية وزي خاص

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل تايلاندي قام بتصميم دراجة نارية وزيًا خاصًا مستوحى من فيلم الخيال العلمي الشهير "بريداتور".

وظهرت الدراجة بشكل غريب على هيئة وحش مرعب، ويُشار إلى أن الرجل أحد محبي راكبي الدراجات النارية.

وعلق أحد الأشخاص على مقطع الفيديو قائلًا "أحب المبدعين. إنهم مشغولون ببناء شئ جميل ولا يزعجون أحدًا".

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تصميم دراجة نارية وزي خاص رجل تايلاندي فيلم الخيال العلمي الشهير بريداتور دراجة على هيئة وحش مرعب
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