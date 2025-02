"على هيئة وحش مرعب".. رجل تايلاندي يصمم دراجة نارية وزي خاص (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل تايلاندي قام بتصميم دراجة نارية وزيًا خاصًا مستوحى من فيلم الخيال العلمي الشهير "بريداتور".

🏍 In Thailand, they found a biker fan on the "predator"

He made both cosplay and a custom motik from the "remains" of someone else. pic.twitter.com/HU6CERahHy

