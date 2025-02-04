إيران تختبر دفاعتها الجوية في ثاني مناورة خلال الأيام الأخيرة

طهران- (د ب أ)

أجرت القوات المسلحة الإيرانية اختبارا لدفاعاتها الجوية في ثاني مناورة كبيرة تجريها خلال الأيام الماضية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء أن الجيش الإيراني نفذ عمليات تعقب وملاحقة وتدمير للأهداف بجنوب غرب البلاد. كما تم استخدام أنظمة الرادار المحلية.

يشار إلى أن التوترات العسكرية مع إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية أدت لتزايد المخاوف في إيران بشأن احتمال اندلاع حرب.