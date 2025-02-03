ترامب: كندا لا تعاملنا بطريقة جيدة ولن نسمح لها باستغلالنا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "كندا لا تعاملنا بطريقة جيدة وتسئ معاملتنا لسنوات عديدة"، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لكندا باستغلال الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أن البنوك الأمريكية ممنوعة من العمل في كندا، مؤكدًا أنه لن يتركهم يستفيدون من الولايات المتحدة من طرف واحد، قائلًا "لا يسمحون بدخول منتجات مزارعنا، لا يسمحون بدخول الكثير من الأشياء، ونحن نسمح بدخول كل شيء".

وأوضح أن الولايات المتحدة تستورد من كندا أكثر مما تستورد منها، مضيفًا "لسنا بحاجة إلى كندا لصناعة سياراتنا".

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة تدعم كندا بمبلغ يقارب 200 مليار دولار سنويًا، متسائلًا عن السبب خاصة أنهم لا يستفيدون منهم بشئ.

وتابع، "أحب شعب كندا، لكن اختلافي مع حكومتهم، وشيء ما سيحدث هناك. يمكننا أن نلعب اللعبة كما يحلو لهم.

وفرض الرئيس الأمريكي تعريفات جمركية إضافية على الواردات الكندية بنسبة 25%، و 10% على الطاقة الكندية، قائلًا "ما فعلته هو رد فعل انتقامي بسبب أن الملايين من الناس يتدفقون إلى بلادنا عبر المكسيك وكندا، ولن نسمح بذلك"، في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين.

وكان ترامب قد جدد في 23 يناير الماضي، تصريحاته المثيرة للجدل حول كندا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط أو غاز أو سيارات أو أخشاب كندية، ومشيرًا إلى رغبته في ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51.