ترامب يعلن إنشاء صندوق ثروة سيادي جديد في أمريكا

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا باستحداث صندوق سيادي، موضحا أن "تيك توك" قد ينضم إلى صندوق الثروة السيادية

وأوضح ترامب، اليوم الإثنين، أنه لا أحد خارج الرسوم الجمركية، مضيفا أن الرسوم المفروضة على الصين كانت مجرد بداية.

وقال ترامب: "الصين لن تستمر في الهيمنة على قناة بنما طويلا، سنتواصل مع الصين خلال 24 ساعة على الأرجح".

كان البيت الأبيض قد أعلن السبت أن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوماً جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.

وكانت الرسوم بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.

كما أردف البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوماً جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

فيما أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بعد اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر، ونشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود بين البلدين.

ومن جانبه أكد ترامب على منصّته "تروث سوشل" الإثنين "تعليق" فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية "فورا" والتي كانت ستدخل حيّز التنفيذ الثلاثاء.