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غرق أحياء بأكملها.. الفيضانات تضرب ولاية كوينزلاند الأسترالية (فيديو)

01:17 م الإثنين 03 فبراير 2025

أرشيفية

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وكالات

احتاجت فيضانات عنيفة ولاية كوينزلاند الأسترالية، أسفرت عن مصرع سيدة وتهجير آلاف السكان، ما أثار مخاوف من استمرار تدهور الأوضاع وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وحسب لقطات جوية، ظهر حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات في المناطق المتضررة، إذ غمرت المياه أحياء سكنية بأكملها في منطقة إنجهام، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها لإجلاء المواطنين من المناطق المنخفضة المهددة بالخطر.

ووقعت أول حالة وفاة مرتبطة بالكارثة صباح الأحد، عندما لقيت سيدة مصرعها إثر انقلاب قارب إنقاذ في منطقة إنجهام.

ونعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الضحية عبر منصة "إكس"، واصفا الحادث بـ"الخبر المفجع"، معربا عن تضامنه مع أسرة الضحية والمجتمع المحلي.

وتقول السلطات المحلية، إن المناطق المتضررة، وخاصة مدينتي تاونزفيل وإنجهام، تشهد فيضانات غير مسبوقة منذ يوم الجمعة.

وتواصل فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ والإجلاء في ظل ظروف جوية صعبة، فيما تعمل السلطات على تقييم حجم الأضرار وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.

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