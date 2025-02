غرق أحياء بأكملها.. الفيضانات تضرب ولاية كوينزلاند الأسترالية (فيديو)

وكالات

احتاجت فيضانات عنيفة ولاية كوينزلاند الأسترالية، أسفرت عن مصرع سيدة وتهجير آلاف السكان، ما أثار مخاوف من استمرار تدهور الأوضاع وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وحسب لقطات جوية، ظهر حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات في المناطق المتضررة، إذ غمرت المياه أحياء سكنية بأكملها في منطقة إنجهام، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها لإجلاء المواطنين من المناطق المنخفضة المهددة بالخطر.

ووقعت أول حالة وفاة مرتبطة بالكارثة صباح الأحد، عندما لقيت سيدة مصرعها إثر انقلاب قارب إنقاذ في منطقة إنجهام.

ونعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الضحية عبر منصة "إكس"، واصفا الحادث بـ"الخبر المفجع"، معربا عن تضامنه مع أسرة الضحية والمجتمع المحلي.

Heartbreaking news out of Queensland today, with police confirming a woman has died in floodwaters in Ingham.



My thoughts are with the family and the entire community at this awful time.



The full support of the Queensland and Federal Governments is being deployed to assist…