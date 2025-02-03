غرق أحياء بأكملها.. الفيضانات تضرب ولاية كوينزلاند الأسترالية (فيديو)

وكالات

احتاجت فيضانات عنيفة ولاية كوينزلاند الأسترالية، أسفرت عن مصرع سيدة وتهجير آلاف السكان، ما أثار مخاوف من استمرار تدهور الأوضاع وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وحسب لقطات جوية، ظهر حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات في المناطق المتضررة، إذ غمرت المياه أحياء سكنية بأكملها في منطقة إنجهام، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها لإجلاء المواطنين من المناطق المنخفضة المهددة بالخطر.

استراليا 🇦🇺

تحولت أزمة الفيضانات في شمال كوينزلاند إلى كارثة حيث فقدت امرأة حياتها عندما انقلب قارب إنقاذ. تم إنقاذ العشرات من الأشخاص من مياه الفيضانات المتصاعدة، حيث تلقت بعض المناطق ما يقرب من 300 ملم من الأمطار في خمس ساعات فقط. 🚨

Australia - QLD pic.twitter.com/FEoztPM6AR — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) February 2, 2025

ووقعت أول حالة وفاة مرتبطة بالكارثة صباح الأحد، عندما لقيت سيدة مصرعها إثر انقلاب قارب إنقاذ في منطقة إنجهام.

ونعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الضحية عبر منصة "إكس"، واصفا الحادث بـ"الخبر المفجع"، معربا عن تضامنه مع أسرة الضحية والمجتمع المحلي.

Heartbreaking news out of Queensland today, with police confirming a woman has died in floodwaters in Ingham.



My thoughts are with the family and the entire community at this awful time.



The full support of the Queensland and Federal Governments is being deployed to assist… — Anthony Albanese (@AlboMP) February 2, 2025

وتقول السلطات المحلية، إن المناطق المتضررة، وخاصة مدينتي تاونزفيل وإنجهام، تشهد فيضانات غير مسبوقة منذ يوم الجمعة.

فيديو | فيضانات كوينزلاند في أستراليا.



قالت السلطات إن شخصاً لقي حتفه، الأحد، في ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا بسبب فيضانات غزيرة، وحثت آلاف الأشخاص على الانتقال إلى أراض أعلى بسبب الأمطار الغزيرة.



وذكرت السلطات في كوينزلاند أن منطقة هينشينبروك شاير الساحلية تشهد فيضانات… pic.twitter.com/QRJ3oaLQxV — الخط الأخضر (@GreenKuwait) February 2, 2025

وتواصل فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ والإجلاء في ظل ظروف جوية صعبة، فيما تعمل السلطات على تقييم حجم الأضرار وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.