بـ5 ملايين دولار.. ترامب يطرح بطاقة ذهبية لدخول أمريكا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستقوم بطرح نوع جديد من الإقامات "البطاقة الذهبية" مقابل 5 ملايين دولار.

وستكون"البطاقة الذهبية" طريقًا للحصول على الجنسية الأمريكية على المدى الطويل، لتحل محل تأشيرة المستثمرين (إي بي- 5) التي استمر العمل بها طيلة 35 عامًا.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، "سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم بطاقة خضراء (جرين كارد)، هذه بطاقة ذهبية (جولد كارد). سنضع سعرًا على هذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار".

وأضاف: "سيأتي الأثرياء إلى بلدنا لشراء هذه البطاقة. سيكونون أثرياء، وسيحقّقون النجاح، وسينفقون الكثير من المال، ويدفعون الكثير من الضرائب ويوظفون الكثير من الناس".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنّه من المتوقع أن تبدأ عملية طرح هذه البطاقات خلال أسبوعين، متوقعًا أن تكون "ناجحة للغاية".

Trump announces $5 million "Golden Card" residency program.



When asked if Russian oligarchs would be eligible for the gold card, Trump replied:



"Yeah, possibly. I know some Russian oligarchs that are very nice people." pic.twitter.com/zzIRQ1jzAs — Clash Report (@clashreport) February 26, 2025

وردًا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان يمكن للأغنياء من روسيا، الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على غالبيتهم منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، الحصول على البطاقة الذهبية، قال ترامب: "نعم من المحتمل أن يتمكّن الأوليغارشيون الروس من التقدم بطلب للحصول على هذه البطاقة".

وقال ترامب "أنا أعرف بعض الأوليغارشيين الروس الذين هم أشخاص طيّبون للغاية"، مشيرًا إلى أنّ هؤلاء "من الممكن" أن يكونوا مؤهّلين لشراء هذه الإقامات.

ونظام الحصول على الجنسية الأمريكية مقابل مبلغ محدد من المال ليس جديدًا، إذ تطبقه واشنطن من خلال برنامج (إي بي- 5) الذي يتيح للأجانب أن يحصلوا على بطاقة إقامة دائمة مقابل استثمارهم مبلغًا معينًا في أمريكا.