بـ5 ملايين دولار.. ترامب يطرح بطاقة ذهبية لدخول أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستقوم بطرح نوع جديد من الإقامات "البطاقة الذهبية" مقابل 5 ملايين دولار.

وستكون"البطاقة الذهبية" طريقًا للحصول على الجنسية الأمريكية على المدى الطويل، لتحل محل تأشيرة المستثمرين (إي بي- 5) التي استمر العمل بها طيلة 35 عامًا.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، "سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم بطاقة خضراء (جرين كارد)، هذه بطاقة ذهبية (جولد كارد). سنضع سعرًا على هذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار".

وأضاف: "سيأتي الأثرياء إلى بلدنا لشراء هذه البطاقة. سيكونون أثرياء، وسيحقّقون النجاح، وسينفقون الكثير من المال، ويدفعون الكثير من الضرائب ويوظفون الكثير من الناس".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنّه من المتوقع أن تبدأ عملية طرح هذه البطاقات خلال أسبوعين، متوقعًا أن تكون "ناجحة للغاية".

