السعودية تفتح باب التسجيل أمام حجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، فتح التسجيل للراغبين في الحج من داخل المملكة للمواطنين والمقيمين ممن لديهم إقامة سارية

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن التسجيل عبر تطبيق نسك والموقع الإلكتروني بدأ من أمس الإثنين، على أن يبدأ حجز الباقات في 15 رمضان.

وأوضحت الوزارة أن الأولوية للتسجيل في هذه المرحلة وحتى نهاية شهر شوال ستكون لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة، وفي حال توفر مقاعد سيُتاح الحجز للمؤهلين .

وأوضحت أنه يُشترط للتسجيل ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا ، والالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، كما يُشترط للمقيمين سريان الإقامة، وتكون الأولوية لمن صدرت إقامتهم قبل أكثر من سنة ميلادية.

وأكدت الوزارة أن التعاقد يتم حصريًا عبر الشركات المرخصة والمدرجة في تطبيق نسك، وأن يتم التسجيل من الحاج نفسه عبر إنشاء حساب، واستكمال البيانات والتحقق من الأهلية، ثم اختيار الباقة وسداد الرسوم عبر نظام سداد لإصدار التصريح.