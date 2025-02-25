ضبط 4 وافدين في السعودية لممارستهم أعمالًا منافية للآداب بمركز مساج

وكالات

ألقت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية القبض على 4 وافدين لممارستهم أفعالًا "تنافي الآداب العامة" في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج)، حسب ما أورده بيان الأمن العام السعودي أمس الإثنين.

وقال البيان: "شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تضبط (4) وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج)".

وأكد الأمن العام في بيانه أنه تم إيقاف الوافدين الأربعة وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ونشرت إمارة منطقة الرياض الخبر على صفحتها على منصة "إكس:، تويتر سابقا، أيضا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.