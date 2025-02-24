شبيه كورونا.. فيروس جديد يصيب الخفافيش في الصين

وكالات

أثار اكتشاف فيروس جديد في الصين، يشبه فيروس كورونا ويصيب الخفافيش ويمكن انتقاله للبشر، المخاوف من إمكانية تحويله إلى جائحة صحية عالمية أخرى على غرار "كوفيد 19".

ووفق تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشينا مورنينغ بوست" الصينية، فإن الفيروس الجديد المسمى بـ"HKU5-CoV-2"، يشبه الفيروس المسبب لكورونا.

واكتشف الباحثون أن الفيروس الجديد يمكن أن ينتقل بين كائنات مختلفة، كما أنه قادر على نقل العدوى إلى البشر ومن شخص لآخر.

وعملت تشنغ لي شي، العالمة الصينية التي تقود فريق البحث في مختبر غوانغتشو، والتي تعرف باسم "المرأة الخفاش"، على البحث في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، الذي تعرض لانتقادات باعتباره المصدر المحتمل لفيروس كورونا.

وذكر الباحثون في الدراسة التي نشرت مؤخرًا بمجلة "سِل" العلمية، أنه تم اكتشاف سلالة مميزة من الفيروسات في الخفافيش، والتي من الممكن أن يكون لها مخاطر محتملة.

كما ساهم في الدراسة باحثون من أكاديمية غوانغتشو للعلوم وجامعة ووهان ومعهد ووهان لعلم الفيروسات الصينيتين.

وأكدت الدراسة أن فيروس "HKU5-CoV-2" قادر على إصابة الخلايا البشرية، وكذلك أنسجة الرئة والأمعاء المخلقة معمليًا، حسبما ذكره التقرير.

وعلق مارك سيغل، أستاذ الطب الأمريكي وكبير المحللين الطبيين في شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، على هذا الفيروس، قائلًا إن الخفافيش معروفة بإيواء أنواع مختلفة من فيروسات عائلة كورونا.

وأكد سيغل أن "هذه السلالة المعينة لديها القدرة على الارتباط بنفس المستقبِل في الرئتين والأنف والممرات التنفسية، التي سمحت لفيروس كورونا بإصابة البشر، لذلك هناك فرصة لما يعرف بالانتشار الحيواني، حيث يمكن لهذا الفيروس أيضًا أن يصيب البشر وينتقل من إنسان إلى آخر".

وبرغم ذلك، أشار سيغل إلى أن خطر حدوث ذلك يظل "منخفضًا للغاية"، حيث إن الفيروس أقل قوة بكثير من كورونا.