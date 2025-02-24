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بوساطة تركية.. لقاء مرتقب بين وزيري خارجية روسيا وسوريا في أنقرة

10:15 ص الإثنين 24 فبراير 2025

سيرجي لافروف

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(وكالات)

ذكرت وكالة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، أن لقاءً مرتقبًا سيجمع بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة.

ووفقًا للوكالة الروسية، فإن اللقاء يأتي في إطار دور الوساطة الذي تلعبه تركيا بين موسكو ودمشق، ومن المتوقع أيضًا عقد اجتماع ثلاثي يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى جانب لافروف والشيباني.

وكان لافروف قد وصل أمس الأحد إلى أنقرة لإجراء محادثات رسمية مع نظيره التركي، حيث ستتناول الاجتماعات قضايا الملف الأوكراني، والعلاقات الثنائية، وتطورات الوضع في سوريا، ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إضافة إلى ملفات أخرى تخص المنطقة.

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