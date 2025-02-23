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"مع الحب!".. صورة صحفي إسرائيلي يدخن الشيشة في دمشق تثير جدلًا واسعًا

01:34 م الأحد 23 فبراير 2025

إيتاي أنجيل

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وكالات

أثار ظهور صحفي إسرائيلي يعمل لصالح القناة 12 في قلب العاصمة السورية دمشق موجة من الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر إيتاي أنجيل وهو يدخن النرجيلة في أحد مطاعم دمشق بمنشور وصور على صفحته في "فيسبوك"، كتب فيه: "من دمشق مع الحب".

ولفت إلى أنه سيعرض فيلمه الوثائقي الأول عن سوريا بعد سقوط الأسد عبر القناة الـ12 الإسرائيلية مساء الإثنين.

وتساءل السوريون عن كيفية دخول الصحفي إلى سوريا التي تمنع بشدة دخول الإسرائيليين إلى أراضيها.

وقبل أيام أعلنت شركات الطيران العاملة في سوريا تبليغها بحظر نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية إلى البلاد.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الدولة السورية عن الطريقة التي تمكن الصحفي من خلالها دخول دمشق.

وتداولت بعض الصفحات معلومات مفادها أن الصحفي يحمل الجواز الأميركي بالإضافة للجواز الإسرائيلي وبالتالي فهو قادر على دخول سوريا.

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دمشق إيتاي أنجيل سوريا
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