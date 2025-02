بعد قراره بشأن المرور.. ترامب يشبه نفسه بالملك وينشر صورة له بالتاج

القاهرة- مصراوي

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة الجدل، هذه المرة عبر منشور على منصته تروث سوشيال، حيث شبّه نفسه بملك أثناء احتفاله بقرار إدارته إلغاء برنامج تسعير الازدحام في مدينة نيويورك، والذي كان سيفرض رسومًا على السائقين لدخول مناطق معينة من مانهاتن.

وكتب ترامب في منشوره على تروث سوشيال: "تسعير الازدحام ميت. مانهاتن وكل نيويورك محفوظة. عاش الملك!"، في إشارة إلى نجاحه في وقف البرنامج الذي اعتبره ضارًا بالاقتصاد المحلي.

Trump tweets about himself:



Long live the king! pic.twitter.com/FCgiaH8B0F