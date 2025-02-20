بعد قراره بشأن المرور.. ترامب يشبه نفسه بالملك وينشر صورة له بالتاج

القاهرة- مصراوي

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة الجدل، هذه المرة عبر منشور على منصته تروث سوشيال، حيث شبّه نفسه بملك أثناء احتفاله بقرار إدارته إلغاء برنامج تسعير الازدحام في مدينة نيويورك، والذي كان سيفرض رسومًا على السائقين لدخول مناطق معينة من مانهاتن.

وكتب ترامب في منشوره على تروث سوشيال: "تسعير الازدحام ميت. مانهاتن وكل نيويورك محفوظة. عاش الملك!"، في إشارة إلى نجاحه في وقف البرنامج الذي اعتبره ضارًا بالاقتصاد المحلي.

Trump tweets about himself:



Long live the king! pic.twitter.com/FCgiaH8B0F — Clash Report (@clashreport) February 19, 2025

وكان وزير النقل، شون دافي، قد أعلن رسميًا يوم الأربعاء وقف البرنامج، معبرًا عن اتفاقه مع مخاوف الرئيس ترامب بشأن تأثيره السلبي على الطبقة العاملة، حيث كان من المقرر أن يدفع معظم السائقين 9 دولارات لدخول مانهاتن تحت شارع 60.

وقال وزير النقل الأمريكي: "أشارك الرئيس مخاوفه بشأن الأعباء المالية الإضافية التي ستُفرض على المواطنين، وسنعمل مع سلطات الولاية لوقف تنفيذ البرنامج بطريقة منظمة."

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بإيقاف البرنامج بمجرد توليه منصبه، واصفًا تأثيره بأنه "مدمر لنيويورك"، وسبق أن أكد في مقابلة مع نيويورك بوست أنه يستطيع وقفه عبر وزارة النقل الفيدرالية، وهو ما تم بالفعل.

يُعرف ترامب بحبه للرموز الفخمة والملكية، وكثيرًا ما استخدمها في خطاباته وإدارته. فقد شهدت الأسابيع الأولى من رئاسته إصدار العديد من الأوامر التنفيذية، وأشار في خطابه الافتتاحي إلى أنه "محمي من الله" بعد محاولة اغتياله، معتبرًا أن أفعاله لا تنتهك أي قانون طالما أنها تهدف إلى "إنقاذ البلاد".