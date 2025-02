من هو محمد شاهين قائد حماس الذي اغتالته إسرائيل في لبنان اليوم؟ (فيديو)

القاهرة- مصراوي

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سيارة مدنية قبالة مبنى نقابة المهندسين، وبالقرب من مركز للجيش اللبناني، مما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أنه تم انتشال الجثمان من السيارة التي استهدفتها الغارة بعد أن تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران التي اشتعلت في السيارة.

وأعلن جيش الاحتلال، استهداف محمد شاهين، المسؤول العسكري في حركة حماس في لبنان خلال هجوم على صيدا.

This is Mohammed Shahin who was toasted by a drone. A senior Hamas figure in Southern Lebanon who was planning attacks against Jewish targets outside the region. pic.twitter.com/RbJmd3jT0N