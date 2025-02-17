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بعد مصرع 9 أشخاص.. ماذا يحدث في أمريكا جراء الفيضانات والعواصف؟ (صور- فيديو)

01:47 م الإثنين 17 فبراير 2025

الفيضانات والعواصف بامريكا

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القاهرة- مصراوي:

لقي نحو 9 أشخاص مصرعهم في شرق الولايات المتحدة، بينهم 8 في ولاية كنتاكي التي اجتاحتها أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مميتة واستنفرت خدمات الطوارئ، حسبما أعلنت السلطات المحلية أمس (الأحد).

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات مفاجئة غمرت الطرق وأجبرت مئات السكان على الإجلاء، حسب ما أوردته قناة الحرة الأمريكية.

وأعلن حاكم ولاية كنتاكى، آندي بشير، أن عمليات الإنقاذ أسفرت عن إنقاذ مئات العالقين، موضحًا أن العديد من الوفيات، بما فى ذلك أم وطفلها البالغ من العمر سبع سنوات، نجمت عن احتجاز سياراتهم وسط المياه المرتفعة.

وأضاف حاكم كنتاكي في مؤتمر صحفي: يمكننا أن نؤكد أننا فقدنا 8 على الأقل من سكان كنتاكي، محذرًا من ارتفاع هذا العدد من الوفيات في حين أنقِذ أكثر من ألف شخص في الساعات الـ24 التي تلت الكارثة الطبيعية في كنتاكي (وسط شرق)؛ حيث أعلِنت حال الطوارئ. وحض الحاكم السكان على "الابتعاد عن الطرق".

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وفي محاولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على تلك الكارثة أعلن ولاية كنتاكي منطقة كوارث، ما سمح لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) بتنسيق جهود الإغاثة وتوفير المساعدات الطارئة للسكان المتضررين، بما في ذلك المأوى المؤقت والإمدادات الأساسية.

فيما لقي شخص آخر حتفه في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب شرق) نتيجة سوء الأحوال الجوية، الوفاة التي كانت بسبب شجرة كبيرة اقتُلعت من مكانها بسبب الرعد قبل أن تسقط على منزله صباح أمس، حسب ما نقلت وسائل الإعلام عن مسؤول خدمة الإطفاء المحلية الكابتن سكوت باول.

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وظل أكثر من 128 ألف منزل وشركة من دون كهرباء في فيرجينيا حتى بعد ظهر الأحد، مع عشرات الآلاف من الانقطاعات الأخرى في كل من جورجيا ووست فرجينيا وألاباما ونورث كارولاينا، وفقاً لموقع "باور أوتاج" الإلكتروني.

كما واجهت مناطق السهول الشمالية درجات حرارة شديدة البرودة وصلت إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر.

وشهدت ولاية تينيسي انهيار سد في بلدة ريفاس الصغيرة، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق دفعت فرق الإطفاء إلى تنفيذ عمليات إنقاذ عاجلة.

ومن جانبها أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيرات من استمرار العواصف الثلجية في ولايات الغرب الأوسط والشمال الشرقي، مع توقعات بتساقط كثيف للثلوج في مناطق نيو إنجلاند وشمال نيويورك.

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بالإضافة إلى أن هيئة الأرصاد حذرت من موجة برد قطبية قادمة يُتوقع أن تكون الأشد برودة هذا الموسم.

وقال ديفيد روث، عالم الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن معظم العاصفة تحركت قبالة ساحل وسط المحيط الأطلسي بحلول ظهر الأحد، مع وجود رياح قوية مصحوبة بدرجات حرارة منخفضة.

وأعلنت إدارة الإطفاء في مدينة مانشستر أنها تمكنت من إنقاذ 14 شخصاً وثمانية حيوانات حتى يوم الأحد.

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وحسب نشرة التنبؤات الجوية الصادرة الأحد عن دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، "ستحل كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة على وسط الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ما سيؤدي إلى موجة برد قياسية"، إضافة إلى "انخفاض درجات الحرارة إلى -60 درجة فهرنهايت (-51 درجة مئوية)".

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الفيضانات والعواصف أمريكا مصرع أشخاص
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