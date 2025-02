بعد مصرع 9 أشخاص.. ماذا يحدث في أمريكا جراء الفيضانات والعواصف؟ (صور- فيديو)

القاهرة- مصراوي:

لقي نحو 9 أشخاص مصرعهم في شرق الولايات المتحدة، بينهم 8 في ولاية كنتاكي التي اجتاحتها أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مميتة واستنفرت خدمات الطوارئ، حسبما أعلنت السلطات المحلية أمس (الأحد).

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات مفاجئة غمرت الطرق وأجبرت مئات السكان على الإجلاء، حسب ما أوردته قناة الحرة الأمريكية.

وأعلن حاكم ولاية كنتاكى، آندي بشير، أن عمليات الإنقاذ أسفرت عن إنقاذ مئات العالقين، موضحًا أن العديد من الوفيات، بما فى ذلك أم وطفلها البالغ من العمر سبع سنوات، نجمت عن احتجاز سياراتهم وسط المياه المرتفعة.

🚨#BREAKING: Terrifying video footage is emerging from Tennessee as rescue teams are now going door to door BY BOAT after a levee failed.



Rescues are still ongoing throughout Kentucky and Tennessee.

pic.twitter.com/GZpRYVZIuk — Matt Van Swol (@matt_vanswol) February 16, 2025

وأضاف حاكم كنتاكي في مؤتمر صحفي: يمكننا أن نؤكد أننا فقدنا 8 على الأقل من سكان كنتاكي، محذرًا من ارتفاع هذا العدد من الوفيات في حين أنقِذ أكثر من ألف شخص في الساعات الـ24 التي تلت الكارثة الطبيعية في كنتاكي (وسط شرق)؛ حيث أعلِنت حال الطوارئ. وحض الحاكم السكان على "الابتعاد عن الطرق".

وفي محاولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على تلك الكارثة أعلن ولاية كنتاكي منطقة كوارث، ما سمح لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) بتنسيق جهود الإغاثة وتوفير المساعدات الطارئة للسكان المتضررين، بما في ذلك المأوى المؤقت والإمدادات الأساسية.

I just heard there are 8 confirmed deaths due to the flooding in Kentucky. Keeping all those who lost a loved one in prayer tonight.



This is the river by my house. Stay safe everyone. pic.twitter.com/7y4CvDG3UH — Mandy (@MarindaVannoy1) February 16, 2025

فيما لقي شخص آخر حتفه في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب شرق) نتيجة سوء الأحوال الجوية، الوفاة التي كانت بسبب شجرة كبيرة اقتُلعت من مكانها بسبب الرعد قبل أن تسقط على منزله صباح أمس، حسب ما نقلت وسائل الإعلام عن مسؤول خدمة الإطفاء المحلية الكابتن سكوت باول.

وظل أكثر من 128 ألف منزل وشركة من دون كهرباء في فيرجينيا حتى بعد ظهر الأحد، مع عشرات الآلاف من الانقطاعات الأخرى في كل من جورجيا ووست فرجينيا وألاباما ونورث كارولاينا، وفقاً لموقع "باور أوتاج" الإلكتروني.

كما واجهت مناطق السهول الشمالية درجات حرارة شديدة البرودة وصلت إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر.

وشهدت ولاية تينيسي انهيار سد في بلدة ريفاس الصغيرة، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق دفعت فرق الإطفاء إلى تنفيذ عمليات إنقاذ عاجلة.

🚨#BREAKING: Absolutely horrifying news out of Kentucky.



At least 3 people have passed away due to flash flooding. One of the victims was a 7 year old child.



Please pray for Kentucky 🙏pic.twitter.com/fEA81K2PBm — Matt Van Swol (@matt_vanswol) February 16, 2025

ومن جانبها أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيرات من استمرار العواصف الثلجية في ولايات الغرب الأوسط والشمال الشرقي، مع توقعات بتساقط كثيف للثلوج في مناطق نيو إنجلاند وشمال نيويورك.

بالإضافة إلى أن هيئة الأرصاد حذرت من موجة برد قطبية قادمة يُتوقع أن تكون الأشد برودة هذا الموسم.

Pray for Harlan County / Eastern Kentucky, they are now flooded



This is the home I grew up in , my dad is still there … I feel helpless , there’s only one way in and one way out and you can’t do either right now pic.twitter.com/9NptwAYjVS — Distinguished Hillbilly ™️ (@Buckys_Tweet) February 16, 2025

وقال ديفيد روث، عالم الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن معظم العاصفة تحركت قبالة ساحل وسط المحيط الأطلسي بحلول ظهر الأحد، مع وجود رياح قوية مصحوبة بدرجات حرارة منخفضة.

وأعلنت إدارة الإطفاء في مدينة مانشستر أنها تمكنت من إنقاذ 14 شخصاً وثمانية حيوانات حتى يوم الأحد.

وحسب نشرة التنبؤات الجوية الصادرة الأحد عن دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، "ستحل كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة على وسط الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ما سيؤدي إلى موجة برد قياسية"، إضافة إلى "انخفاض درجات الحرارة إلى -60 درجة فهرنهايت (-51 درجة مئوية)".