ظنهم فلسطينيين.. شاب أمريكي يطلق 17 طلقة على إسرائيليين في ميامي (فيديو)

وكالات

أطلق شاب أمريكي النار على سيارة في مدينة ميامي جنوب شرق ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ظنًا منه أن من فيها فلسطينيين، لكن تبين أن ركاب السيارة إسرائيليين.

ووفق موقع "ميامي نيوز" الأمريكي، أطلق رجل النار على شخصين وجرى إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى، وتم الإطلاق في شارع "إنديان كريك درايف"، مطلق النيران يسمى مردخاي برافمان صاحب الـ 27 عاما، وأطلق 17 طلقة نحو الشخصين قبل أن يفر بسيارته إلى منزل قريب في "بين تري درايف" ثم تقبض عليه الشرطة.

Mordechai Brafman, 28, a pro-Israel fanatic, fired 17 shots at a father and son in Miami Beach, injuring both. Believing he had killed them, he smiled and told police, “I killed two Palestinians.”



These people are evil pic.twitter.com/BhGn95VpFq