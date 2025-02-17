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ظنهم فلسطينيين.. شاب أمريكي يطلق 17 طلقة على إسرائيليين في ميامي (فيديو)

01:08 م الإثنين 17 فبراير 2025

الشرطة الأمريكية

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وكالات

أطلق شاب أمريكي النار على سيارة في مدينة ميامي جنوب شرق ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ظنًا منه أن من فيها فلسطينيين، لكن تبين أن ركاب السيارة إسرائيليين.

ووفق موقع "ميامي نيوز" الأمريكي، أطلق رجل النار على شخصين وجرى إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى، وتم الإطلاق في شارع "إنديان كريك درايف"، مطلق النيران يسمى مردخاي برافمان صاحب الـ 27 عاما، وأطلق 17 طلقة نحو الشخصين قبل أن يفر بسيارته إلى منزل قريب في "بين تري درايف" ثم تقبض عليه الشرطة.

وكان مطلق النار يقف بجوار متجر يبيع علم إسرائيل تعرض لأعمال تخريبية، وظهر حينها يدافع عن المتجر ويرفض الأعمال التخريبية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما ذكر مطلق النار أثناء التحقيق معه: بينما كنت أقود شاحنتي، رأيت فلسطينيين وأطلقت النار عليهما وقتلتهما.

فيما سيمثل مطلق النيران اليوم الاثنين أمام المحكمة بعد ساعات من الواقعة.

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