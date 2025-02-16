مبعوث ترامب للشرق الأوسط: سنواصل مفاوضات المرحلة الثانية هذا الأسبوع

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستبدأ بالتأكيد.

وأشار ويتكوف، إلى أنه أجرى اتصالات مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات المصري.

وأوضح ويتكوف، أن اتصالاته مع المسؤولين بالشرق الأوسط كانت بناءة جدا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، لافتا إلى أنه تحدث مع مسؤولين في المنطقة عن مواصلة المفاوضات هذا الأسبوع في مكان سيتم تحديده.

وأكد ويتكوف، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار أكثر تعقيدا بعض الشيء من المرحلة الأولى.