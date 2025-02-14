عبد العاطي لماكرون: مصر بصدد بلورة تصور شامل لمساعدة الفلسطينيين في غزة

القاهرة- (مصراوي)

صرح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر بصدد بلورة تصور شامل لمساعدة الفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي عقد في باريس أمس الخميس، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لماكرون

وحسب بيان الخارجية اليوم الجمعة، استعرض عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة فى مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية في غزة، مشيراً إلى أن مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في غزة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.

وقد طلب الرئيس الفرنسي نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، مثمناً الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر في هذا السياق وفي دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، معرباً عن دعم فرنسا لهذه الجهود مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.