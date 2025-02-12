مسؤول سابق بالموساد: ترامب سيطر على المشهد بغزة وهذا ليس في صالح إسرائيل

وكالات

قال مسؤول شعبة الأسرى والمفقودين الأسبق في الموساد رامي ايجرا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطر على المشهد في قطاع غزة وهذا ليس في صالح إسرائيل".

وأضاف المسؤول، "كما كان ترامب حادًا مع حركة حماس فسيكون حادًا مع تل أبيب وسيوقف الحرب"، موضحًا أنه سيتم الذهاب نحو المرحلة الثانية من الصفقة وهذا هو هدف ترامب.

وتابع ايجرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدخلنا هذا النفق واضطرنا للاستسلام أمام حماس من أجل الإفراج عن أسرانا.

وتوعد ترامب لحركة حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تتم إعادة جميع الاسرى بحلول ظهر السبت المقبل، وذلك بعدما أعلنت الحركة تأجيل الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي قد قدم مقترحًا لشراء غزة وامتلاكها وجعلها "ريفيرا" الشرق الأوسط، وتهجير سكانها إلى الدول العربية المجاورة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، المكون من 3 مراحل، بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لينهي حربًا استمرت 15 شهرًا.