رويترز: السيسي لن يحضر أي محادثات في البيت الأبيض إذا كان تهجير غزة على جدول أعمالها

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين قولهما، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يحضر أي محادثات في البيت الأبيض إذا كان جدول الأعمال يشمل تهجير سكان قطاع غزة.

وقد أفادت وسائل إعلام مصرية بتأجيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة لإشعار آخر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي في الأول من فبرايرالجاري، دعوة للزيارة.

وشددت مصر على رفضها القاطع لخطة ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم وأن الحل السياسي الدائم والعادل للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءات مختلفة مع قادة عرب وأوروبيون، رفض مصر القاطع للتهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية، قائلًا إنه "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، كما أكد أن مصر عازمة على تقديم تصور لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منه.