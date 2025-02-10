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رئيس الوزراء البريطاني يجري فحص نقص المناعة البشرية HIV (فيديو)

01:28 م الإثنين 10 فبراير 2025

كير ستارمر

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(وكالات)

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، فحص فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) بشكل علني، ليصبح بذلك أول زعيم غربي يقوم بهذه الخطوة، في خطوة قال إنها تهدف إلى إزالة وصمة العار عن الفحص.

وجاء ذلك بمناسبة أسبوع اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، الذي بدأ اليوم الاثنين، حيث خضع ستارمر للفحص داخل مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، إلى جانب مغنية السول بيفرلي نايت.

وخلال الفحص، أعرب رئيس الوزراء عن أهمية المبادرة، قائلاً: "من المهم حقًا القيام بذلك، وأنا سعيد لأنني قادر على القيام به. إنه أمر سهل للغاية وسريع جدًا".

كما دعا القادة السياسيين الآخرين حول العالم إلى اتخاذ نفس الخطوة، قائلاً: "تفاجأت عندما علمت أنني أول رئيس وزراء من مجموعة السبع أو الناتو أو الاتحاد الأوروبي يجري هذا الاختبار. دعونا نشجع القادة الآخرين على فعل الشيء نفسه، لأنه مهم حقًا، وسهل، ومريح، والأفضل أن نعرف وضعنا الصحي."

وفقًا لمؤسسة "تيرينس هيجنز" الخيرية، هناك حوالي 107,000 شخص يعيشون مع فيروس HIV في المملكة المتحدة، لكن 4700 منهم يجهلون إصابتهم.

وخلال أسبوع اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، الممتد من 10 إلى 17 فبراير، يمكن للجمهور طلب اختبارات مجانية وسرية تتيح لهم الحصول على النتيجة في غضون 15 دقيقة.

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كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني نقص المناعة البشرية HIV
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