رئيس الوزراء البريطاني يجري فحص نقص المناعة البشرية HIV (فيديو)

(وكالات)

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، فحص فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) بشكل علني، ليصبح بذلك أول زعيم غربي يقوم بهذه الخطوة، في خطوة قال إنها تهدف إلى إزالة وصمة العار عن الفحص.

وجاء ذلك بمناسبة أسبوع اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، الذي بدأ اليوم الاثنين، حيث خضع ستارمر للفحص داخل مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، إلى جانب مغنية السول بيفرلي نايت.

وخلال الفحص، أعرب رئيس الوزراء عن أهمية المبادرة، قائلاً: "من المهم حقًا القيام بذلك، وأنا سعيد لأنني قادر على القيام به. إنه أمر سهل للغاية وسريع جدًا".

