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بسبب قرد.. انقطاع الكهرباء بمختلف أنحاء سريلانكا

01:16 م الإثنين 10 فبراير 2025

قرد

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وكالات

شهدت سريلانكا انقطاعًا للكهرباء في كافة أنحاء البلاد بسبب حادث ناجم عن دخول قرد لمحطة توليد الكهرباء.


وبدأ انقطاع الكهرباء عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، أمس الأحد، إذ قال وزير الطاقة السريلانكي كومارا جاياكوردي للصحفيين إن "قردا تلامس بمحول كهرباء، مما تسبب بالخلل في النظام".


وأضاف وزير الطاقة السريلانكي، في تصريحات صحفية له، أن الحادث وقع في الضواحي الجنوبية للعاصمة كولومبو.


وبسبب الانقطاع اضطرت المنازل والمؤسسات في البلاد، بما فيها المستشفيات للاستفادة من المولدات الكهربائية الخاصة بها، كما أدى انقطاع الكهرباء إلى مشاكل في نظام التزويد بالمياه.


وتمت استعادة التيار الكهربائي بشكل عام بحلول الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.


وتشهد سريلانكا انقطاعات للتيار الكهربائي بين حين وآخر، أغلبها بسبب ظروف الطقس، مثل الرياح والأمطار والعواصف.

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